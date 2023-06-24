Названы возможные преемники Аллегри в «Ювентусе»

Массимилиано Аллегри может покинуть «Ювентус» нынешним летом.

55-летний рулевой, по слухам, готов принять выгодное предложение из Саудовской Аравии. По информации Calciomercato, Аллегри пока не намерен уходить, но если это всё же произойдёт, у «Ювентуса» будет два приоритетных варианта замены: первый кандидат – ныне безработный Антонио Конте, который хотел бы тренировать в Серии А, вторая опция – Игор Тудор, недавно покинувший французский «Марсель».

В прошедшем сезоне туринцы под руководством Массимилиано Аллегри финишировали на седьмой строчке в Серии А (с 10-очковым штрафом). Контракт наставника действует до 2025 года.