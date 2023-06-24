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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри получил улучшенное предложение из Саудовской Аравии

24 Июня 2023 • 17:13 Комментировать

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил улучшенное предложение из Саудовской Аравии. Как сообщает в социальных сетях журналист Джованни Альбанезе, речь идёт о трёхлетнем контракте с окладом в 30 миллионов евро за сезон. Судя по всему, предложение сделал «Аль-Хиляль», с которым Аллегри связывали в последние недели.

Ранее представитель Массимилиано Аллегри говорил, что специалист продолжит работу с «Ювентусом». При этом есть информация и о возможном уходе тренера из рядов «старой синьоры».

Отметим, что действующий контракт связывает Аллегри с «Ювентусом» до конца июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Аль-Хиляль
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