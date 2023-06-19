Опенда: «Понимаю, почему болельщики «Ланса» возражают против моего ухода»

Нападающий «Ланса» Луи Опенда провел великолепный сезон в своем клубе, забив два десятка голов соперникам. И теперь на него претендуют клубы из других чемпионатов, в частности, «Милан». Опенда пояснил, что ему будет жаль покидать «Ланс», но, судя по всему, именно это и случится.

- Я провел хороший сезон в «Лансе». Понятно, почему болельщики клуба не хотят моего ухода, я понимаю их, я всегда буду хорошо вспоминать этот клуб. Всегда относился ко всем с уважением, - цитирует слова Опенда французское издание L'Equipe.

Помимо «Милана», интерес к удачливому нападающему проявлял также немецкий «РБ Лейпциг». ​