​Фанаты «Аль-Хиляля» против назначения Аллегри

В прессе появилась информация о том, что Массимилиано Аллегри может стать главным тренером «Аль-Хиляля». Некоторые фанаты саудовского клуба уже выступают против итальянского тренера. Журналисты La Gazzetta dello Sport обратили внимание на тот факт, что в социальных сетях стала популярна арабская версия хэштега «Аллегри, на выход».

При этом ранее агент Аллегри сообщил о том, что специалист продолжит работу в «Ювентусе».

Напомним, что «Ювентус» из-за снятия 10 очков занял только седьмое место в чемпионате Италии. В следующем сезоне «старая синьора» будет представлять Серию А в Лиге конференций.