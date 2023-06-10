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Чемпионат Италии. Серия А

​Фанаты «Аль-Хиляля» против назначения Аллегри

10 Июня 2023 • 18:13 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что Массимилиано Аллегри может стать главным тренером «Аль-Хиляля». Некоторые фанаты саудовского клуба уже выступают против итальянского тренера. Журналисты La Gazzetta dello Sport обратили внимание на тот факт, что в социальных сетях стала популярна арабская версия хэштега «Аллегри, на выход».

При этом ранее агент Аллегри сообщил о том, что специалист продолжит работу в «Ювентусе».

Напомним, что «Ювентус» из-за снятия 10 очков занял только седьмое место в чемпионате Италии. В следующем сезоне «старая синьора» будет представлять Серию А в Лиге конференций.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Аль-Хиляль
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