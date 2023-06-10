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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Аллегри: «Предложение из Саудовской Аравии? Массимилиано останется в «Ювентусе»

10 Июня 2023 • 14:42 Комментировать

Джованни Бранкини, представляющий интересы тренера туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, опроверг слухи о назначении клиента в клуб из Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что «Аль-Ахли» Джидда готов предложить итальянцу зарплату в размере 21 миллиона евро в год.

«Предложение из Саудовской Аравии? Массимилиано останется в «Ювентусе». Это уже было решено», – цитирует агента Аллегри Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что в случае ухода Аллегри из «Ювентуса» новым тренером туринской команды может стать Антонио Конте, ранее возглавлявший «старую синьору» с 2011 по 2014 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Джованни Бранкини Аль-Ахли Джидда
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