Агент Аллегри: «Предложение из Саудовской Аравии? Массимилиано останется в «Ювентусе»

Джованни Бранкини, представляющий интересы тренера туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, опроверг слухи о назначении клиента в клуб из Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что «Аль-Ахли» Джидда готов предложить итальянцу зарплату в размере 21 миллиона евро в год.

«Предложение из Саудовской Аравии? Массимилиано останется в «Ювентусе». Это уже было решено», – цитирует агента Аллегри Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что в случае ухода Аллегри из «Ювентуса» новым тренером туринской команды может стать Антонио Конте, ранее возглавлявший «старую синьору» с 2011 по 2014 год.