«Ювентус» нацелился на правого защитника «Торино»

Фуллбек «Торино» Уилфрид Синго попал в сферу интересов другого клуба из Турина – «Ювентуса». По информации от La Stampa, «старая синьора» хочет приобрести ивуарийца этим летом.

У 22-летнего Синго есть контракт с «Торино», который истекает через 12 месяцев. По сведениям источника, «быки» будут требовать за своего футболиста 15 миллионов евро. Пока неизвестно, готов ли «Ювентус» удовлетворить финансовые требования своих соседей.

Отметим, что Синго в своём последнем сезоне в Серии А отметился двумя голами и двумя результативными передачами в 31 матче. Уилфрид выступает за туринцев с 2019 года, когда перебрался из своей родины.