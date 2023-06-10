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Чемпионат Италии. Серия А

Конте и Тудор готовы возглавить «Ювентус»

10 Июня 2023 • 12:39 Комментировать

Сразу два тренера готовы заменить действующего наставника туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, если итальянский специалист решит оставить свой пост ради переезда в Саудовскую Аравию. По информации от La Gazzetta dello Sport, «старую синьору» готовы возглавить Игор Тудор из «Марселя» и Антонио Конте, который ранее уже возглавлял «Ювентус» и трижды брал с командой чемпионат Италии.

Напомним, руководство «Ювентуса» сомневается, что Аллегри является подходящим человеком для команды в обозримом будущем. Массимилиано может покинуть клуб по собственному желанию, так как у него есть варианты в Саудовской Аравии.

Бывший тренер «Ювентуса» Антонио Конте в данный момент находится без работы после увольнения из «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Антонио Конте Массимилиано Аллегри Игор Тудор
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