Конте и Тудор готовы возглавить «Ювентус»

Сразу два тренера готовы заменить действующего наставника туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, если итальянский специалист решит оставить свой пост ради переезда в Саудовскую Аравию. По информации от La Gazzetta dello Sport, «старую синьору» готовы возглавить Игор Тудор из «Марселя» и Антонио Конте, который ранее уже возглавлял «Ювентус» и трижды брал с командой чемпионат Италии.

Напомним, руководство «Ювентуса» сомневается, что Аллегри является подходящим человеком для команды в обозримом будущем. Массимилиано может покинуть клуб по собственному желанию, так как у него есть варианты в Саудовской Аравии.

Бывший тренер «Ювентуса» Антонио Конте в данный момент находится без работы после увольнения из «Тоттенхэма».