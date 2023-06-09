«Милан» хочет подписать трёх футболистов

Руководство «Милана» проявляет заинтересованность в услугах трех футболистов, об этом сообщают журналисты Sky Sport Italia.

По данным источника, в сфере интересов итальянского гранда находятся полузащитник Юри Тилеманс, нападающий Маркус Тюрам и защитник Эван Н’Дика.

Тилеманс покинул «Лестер» на правах свободного агента, а Тюрам и Н’Дика выступают в Бундеслиге за менхенгладбахскую «Борусию» и франкфуртский «Айнтрахт» соответственно.

В минувшем сезоне «Милан» занял четвертое место в чемпионате Италии, а также вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где уступил «Интеру».