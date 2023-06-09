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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» хочет подписать трёх футболистов

09 Июня 2023 • 09:25 Комментировать

Руководство «Милана» проявляет заинтересованность в услугах трех футболистов, об этом сообщают журналисты Sky Sport Italia.

По данным источника, в сфере интересов итальянского гранда находятся полузащитник Юри Тилеманс, нападающий Маркус Тюрам и защитник Эван Н’Дика.

Тилеманс покинул «Лестер» на правах свободного агента, а Тюрам и Н’Дика выступают в Бундеслиге за менхенгладбахскую «Борусию» и франкфуртский «Айнтрахт» соответственно.

В минувшем сезоне «Милан» занял четвертое место в чемпионате Италии, а также вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где уступил «Интеру».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Маркус Тюрам Юри Тилеманс Эван Н'Дика трансферы футбола - лето 2023
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