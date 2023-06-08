Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Глеб рассказал, где нужно продолжить карьеру Миранчуку

08 Июня 2023 • 07:51 Комментировать

Экс-футболист каталонской «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Александр Глеб высказался о будущем российского полузащитника Алексея Миранчука, проведшего прошлый сезон в составе «Торино».

«Алексей должен быть там, где у него сохранится игровая практика. Если он вернётся в «Аталанту» и тренер опять не будет доверять, то, конечно, лучше остаться. Надо становиться лидером в «Торино», чтобы его заметили топовые команды», - передает слова Александра Metaratings.ru.

В минувшем сезоне Миранчук выступал за туринский коллектив на правах аренды. 27-летний полузащитник принял участие в 29 поединках чемпионата Италии, записав на свой счет четыре гола и пять ассистов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Александр Глеб Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июня
07:51 · Италия. Серия А
Глеб рассказал, где нужно продолжить карьеру Миранчуку
06:20 · Италия. Серия А
Итальяно: «Проиграли два финала, хотя играли очень хорошо»
06:12 · Италия. Серия А
Массара может оказаться в «Наполи»
04:54 · Италия. Серия А
Пануччи: «Без Мальдини «Милану» будет трудно»
04:38 · Италия. Серия А
Капелло: «Новая жизнь Златана будет непростой»
03:35 · Италия. Серия А
Капелло: «Для Ибрагимовича быть в центре внимания - это совершенно нормально»
02:50 · Италия. Серия А
Фанаты прислали Спаллетти руль его угнанного Fiat Panda видео
02:33 · Англия. Премьер-лига
Два гранда Серии А лидируют в борьбе за Балогуна
02:08 · Германия. Бундеслига
«Милан» пытался перехватить трансферную цель «Ромы»
00:02 · Италия. Серия А
Известен первый вероятный кандидат на место наставника «Сампдории»
07 Июня
23:44 · Италия. Серия А
Леау - лидер Серии А по дриблингу, Кварацхелия - второй
23:30 · Италия. Серия А
«Реал» принял решение по Васкесу
23:23 · Италия. Серия А
Две звезды сборной Аргентины могут перейти в «Интер Майами» вслед за Месси слухи
23:10 · Италия. Серия А
​Димарко рассказал о своей дружбе с Лукаку
23:03 · Италия. Серия А
Мхитарян оправился от травмы и сможет выступить в финале Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем