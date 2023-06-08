Глеб рассказал, где нужно продолжить карьеру Миранчуку

Экс-футболист каталонской «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Александр Глеб высказался о будущем российского полузащитника Алексея Миранчука, проведшего прошлый сезон в составе «Торино».

«Алексей должен быть там, где у него сохранится игровая практика. Если он вернётся в «Аталанту» и тренер опять не будет доверять, то, конечно, лучше остаться. Надо становиться лидером в «Торино», чтобы его заметили топовые команды», - передает слова Александра Metaratings.ru.

В минувшем сезоне Миранчук выступал за туринский коллектив на правах аренды. 27-летний полузащитник принял участие в 29 поединках чемпионата Италии, записав на свой счет четыре гола и пять ассистов.