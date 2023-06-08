Капелло: «Для Ибрагимовича быть в центре внимания - это совершенно нормально»

Итальянский специалист Фабио Капелло, хорошо известный российским фанатам футбола по своей работе с российской сборной, прокомментировал стремление Златана Ибрагимовича все время быть в центре внимания. По его словам, это абсолютно нормально для футболиста, который работал под началом Капелло в бытность игроком «Ювентуса».

- Ибра всегда хотел быть в центре внимания, чтобы его обсуждали. Ему нравится это. Он вернулся в «Милан» для того, чтобы вернуть клубу лицо, индивидуальность, мотивировать партнеров. Для него чувствовать себя лучшим - привычное чувство, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.