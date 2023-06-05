4 клуба претендуют на Альбу

Звездный защитник Жорди Альба, который покинул каталонскую «Барселону» по завершении сезона-2022/2023, имеет несколько вариантов продолжения карьеры, рапортует Todofichajes.

По данным журналистов, в подписании 34-летнего футболиста заинтересованы три европейских клуба. Речь идет о миланском «Интере», мадридском «Атлетико» и лиссабонской «Бенфике».

Кроме того, Альбу хотят видеть в Саудовской Аравии. Интерес к испанцу проявляет клуб «Аль-Хиляль», который близок к трансферу Лионеля Месси.

Жорди выступал за «Барселону» с 2012 года. В завершившемся сезоне он вместе с «сине-гранатовыми» стал чемпионом Испании.