Назван ещё один тренер, который может возглавить «Наполи»

Лучано Спаллетти уходит из «Наполи», несмотря на завоевание чемпионского титула. 64-летний итальянец решил, что ему необходим творческий отпуск. В последнее время слухи связывают клуб с Луисом Энрике, однако президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис уже дал понять, что испанца у руля команды не будет.

Как сообщает на своём сайте известный журналист Джанлука ди Марцио, новым наставником «Наполи» может стать Сержиу Консейсау. Президент «Наполи» предложил португальцу контракт с зарплатой в 6 миллионов евро.

48-летний Консейсау с лета 2017 года тренирует «Порту».