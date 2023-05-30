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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лаурентис дал понять, что Луиса Энрике в «Наполи» не будет

30 Мая 2023 • 14:58 Комментировать

«Наполи» ищет нового главного тренера, ведь Лучано Спаллетти решил уйти в творческий отпуск на один год. В последнее время слухи связывают неаполитанский клуб с Луисом Энрике. Впрочем, президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис дал понять, что испанца у руля команды не будет.

«Думаю, Энрике смотрит в сторону Премьер-лиги. Там многие клубы более привлекательны, чем наш. У них значительно больше ресурсов, эта экономическая проблема существует», - сказал де Лаурентис, чьи слова приводит Tutto Napoli.

«Я могу ему сказать, что здесь у него будет возможность лучше питаться, но это только разговоры», - добавил президент «Наполи» со смехом.

Напомним, что «Наполи» стал чемпионом Италии впервые с 1990 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи Луис Энрике
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