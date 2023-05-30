«Ювентус» принял решение по Погба

Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба останется в клубе на следующий сезон, об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

Как стало известно источнику, руководство «старой синьоры» не планирует выставлять хавбека на летний трансфер. В клубе приняли решение предоставить Погба еще один шанс.

Из-за травмы Поль поучаствовал всего в шести матчах нынешнего сезона чемпионата Италии. Полузащитник не отметился результативными действиями.

Погба вернулся в «старую синьору» летом 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до завершения сезона-2025/2026.