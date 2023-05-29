Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини не уверен, что останется в «Аталанте»

29 Мая 2023 • 07:36 Комментировать

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

«Между нами есть взаимопонимание и доверие, однако есть футбол, а в нем могут быть разногласия. Я уважительно отношусь к чужому мнению, но при этом имею свое личное. Пока не могут сказать, найдем ли мы общий язык», - приводит слова специалиста издание Football-Italia.

65-летний специалист занимает пост главного тренера команды из Бергамо с июня 2016 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

Перед заключительным туром Серии А «Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Мая
08:41 · Германия. Бундеслига
«Милан» нацелился на форварда сборной Франции
08:21 · Англия. Премьер-лига
Кулибали решил уйти из «Челси» и выбрал новый клуб
07:53 · Италия. Серия А
Моуринью близок к уходу из «Ромы»
07:36 · Италия. Серия А
Гасперини не уверен, что останется в «Аталанте»
02:53 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Осимхен будет очень хорош, где бы он ни оказался»
02:29 · Италия. Серия А
Жиру назвал цель «Милана» на следующий сезон
02:19 · Италия. Серия А
Бонуччи: «Ювентус» заслуживал большего в этом сезоне»
01:45 · Италия. Серия А
«Лучше бы сказали, что я сукин сын» - Матерацци сокрушается, что его назвали «бывшим игроком «Ювентуса»
01:37 · Италия. Серия А
Журналист: «Аллегри останется в «Ювентусе» с вероятностью 90%» слухи
01:26 · Германия. Бундеслига
Камада подпишет контракт с «Миланом» до 2028 года
01:01 · Италия. Серия А
Аллегри: «Такого сезона не пожелаешь никому»
00:52 · Италия. Серия А
Президент «Наполи» подтвердил уход Спаллетти
00:50 · Италия. Серия А
Определились все участники Суперкубка Италии 2023/2024
00:31 · Италия. Серия А
Пиоли: «Милан» должен усилить состав, если хочет добиться успеха в Серии А и Лиге чемпионов»
00:22 · Италия. Серия А
Конте посетил матч «Ювентуса» против «Милана»
Все новости
Рекомендуем