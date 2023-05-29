Гасперини не уверен, что останется в «Аталанте»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

«Между нами есть взаимопонимание и доверие, однако есть футбол, а в нем могут быть разногласия. Я уважительно отношусь к чужому мнению, но при этом имею свое личное. Пока не могут сказать, найдем ли мы общий язык», - приводит слова специалиста издание Football-Italia.

65-летний специалист занимает пост главного тренера команды из Бергамо с июня 2016 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

Перед заключительным туром Серии А «Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.