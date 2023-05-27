Шевченко: «Леау - важный футболист для «Милана»

Легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко, поигравший в чемпионате Италии за «Милан», высказался о форварде «россонери» Рафаэле Леау.

«Рафаэл – важный футболист для «Милана». Надеюсь, что он останется в команде. Леау может вырасти в еще лучшего игрока.

Что касается летнего усиления, то руководство сделает все, чтобы улучшить команду. Верим в это», - передает слова Шевченко Pianeta Milan.

Леау в нынешнем сезоне чемпионата Италии сыграл 33 поединка, в которых отметился 13 забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Его контракт с миланским клубом рассчитан до середины 2024 года.