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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» может пригласить экс-тренера «Барселоны»

23 Мая 2023 • 17:38 Комментировать

Всё идёт к тому, что Лучано Спаллетти покинет «Наполи» по завершению успешного сезона на фоне испортившихся отношений с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом. Как сообщает издание AS, неаполитанский клуб рассматривает возможность приглашения Луиса Энрике.

Отмечается, что Энрике знает итальянский язык. В своё время этот специалист отработал сезон в «Роме».

Луис Энрике находится без работы с конца прошлого года после ухода из сборной Испании. Ранее 53-летнкго специалиста связывали с двумя клубами из Англии – с «Челси» и «Тоттенхэмом».

Напомним, что «Наполи» в этом сезоне стал чемпионом Италии впервые с 1990 года.

Спаллетти сообщил игрокам «Наполи» решение по своему будущему

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Луис Энрике
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