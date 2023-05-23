Спаллетти сообщил игрокам «Наполи» решение по своему будущему

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти уже сообщил команде решение по своему будущему. По данным издания Il Mattino, 64-летний специалист проинформировал игроков о том, что он уходит из клуба по завершению сезона.

Ранее сообщалось, что у Лучано Спаллетти испортились отношения с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом.

Как известно, в сезоне 2022/2023 «Наполи» стал чемпионом Италии впервые с далёкого 1990 года. До конца чемпионата команде Спаллетти осталось провести два матча – против «Болоньи» на выезде и против «Сампдории» дома.

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