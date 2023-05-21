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Чемпионат Италии. Серия А

Гол Иммобиле с пенальти позволил «Лацио» переиграть «Удинезе»

21 Мая 2023 • 23:43 Комментировать
Удинезе
0:1
Лацио
окончен

Немного сдавший в конце сезона «Лацио» вновь возвращается в борьбу за второе место в Серии А по итогам матча 36-го тура против «Удинезе». Римляне выглядели явно лучше середняка, которому уже ничего не нужно и отпраздновали победу со счетом 1:0.

В первом тайме из реальных моментов выделим удар Сергея Милинковича-Савича метров с 20 - минимальный промах. Сразу после перерыва Чиро Иммобиле плотно пробил, и голкипер на ленточке выручил. Этот же форвард заработал и уверенно реализовал пенальти, который в итоге стал победным.

За два тура до конца сезона «Лацио» идет на третьем месте, проигрывает «Ювентусу» очко и на два балла впереди «Интера».

Протокол игры  
Удинезе0:1Лацио
  61'Иммобиле Чиро (0:1)
Сильвестри МаркоПерес НеуэнБийол Яка  90'Масина АдамПерейра Роберто  71'Арслан Толгай-Али 70' (Несторовски Илья ( 70') Уолас СоузаЛоврич СандиУдоги Дестини  39' 70' (Зеегелаар Марвин ( 70') Самарджич Лазар 87' (Товен Флорьян ( 87') Гомеш Бету 87' (Vivaldo ( 87')
Запасные: Гессанд АксельПаделли ДаниэлеБута ЛеонардуПьяна ЭдоардоРуссо ДиегоЧентис АльбертоБасси МатеоАбанква Джеймс
Проведель ИванЛаццари Мануэль 75' (Марушич Адам ( 75') Казале НиколоРоманьоли АлессиоХюсай ЭльсейдМилинкович-Савич СергейВесино МатиасАльберто ЛуисАндерсон Фелипе  22' 46' (Педро Родригес ( 46') Иммобиле ЧироДзакканьи Маттиа 87' (Башич Тома ( 87')
Запасные: Максимиану ЛуишАдамонис МарюсБертини МаркоКанчельери МаттеоРаду СтефанПатрикГонсалес ДиегоХила Марио
21 мая. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).

 

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Лацио Удинезе
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