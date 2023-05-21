Гол Иммобиле с пенальти позволил «Лацио» переиграть «Удинезе»

Немного сдавший в конце сезона «Лацио» вновь возвращается в борьбу за второе место в Серии А по итогам матча 36-го тура против «Удинезе». Римляне выглядели явно лучше середняка, которому уже ничего не нужно и отпраздновали победу со счетом 1:0.

В первом тайме из реальных моментов выделим удар Сергея Милинковича-Савича метров с 20 - минимальный промах. Сразу после перерыва Чиро Иммобиле плотно пробил, и голкипер на ленточке выручил. Этот же форвард заработал и уверенно реализовал пенальти, который в итоге стал победным.

За два тура до конца сезона «Лацио» идет на третьем месте, проигрывает «Ювентусу» очко и на два балла впереди «Интера».