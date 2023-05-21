Гол Иммобиле с пенальти позволил «Лацио» переиграть «Удинезе»

Немного сдавший в конце сезона «Лацио» вновь возвращается в борьбу за второе место в Серии А по итогам матча 36-го тура против «Удинезе». Римляне выглядели явно лучше середняка, которому уже ничего не нужно и отпраздновали победу со счетом 1:0.
В первом тайме из реальных моментов выделим удар Сергея Милинковича-Савича метров с 20 - минимальный промах. Сразу после перерыва Чиро Иммобиле плотно пробил, и голкипер на ленточке выручил. Этот же форвард заработал и уверенно реализовал пенальти, который в итоге стал победным.
За два тура до конца сезона «Лацио» идет на третьем месте, проигрывает «Ювентусу» очко и на два балла впереди «Интера».
Протокол игры
|61'Иммобиле Чиро (0:1)
Сильвестри Марко•Перес Неуэн•Бийол Яка• 90'Масина Адам•Перейра Роберто• 71'Арслан Толгай-Али70' (Несторовски Илья (70') •Уолас Соуза•Ловрич Санди•Удоги Дестини 39'70' (Зеегелаар Марвин (70') •Самарджич Лазар87' (Товен Флорьян (87') •Гомеш Бету87' (Vivaldo (87')
Проведель Иван•Лаццари Мануэль75' (Марушич Адам (75') •Казале Николо•Романьоли Алессио•Хюсай Эльсейд•Милинкович-Савич Сергей•Весино Матиас•Альберто Луис•Андерсон Фелипе 22'46' (Педро Родригес (46') •Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа87' (Башич Тома (87')
21 мая. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
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