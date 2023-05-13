Сергей Милинкович-Савич: «Понимаю, что не оправдал ожидания болельщиков»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич отреагировал на критику в свой адрес со стороны болельщиков. Напомним, вчера «бьянкочелести» не смогли выиграть «Лечче», вырвав ничью 2:2 в концовке встречи.

«Критика в мой адрес? Честно говоря, я был немного подавлен. Понимаю, что не оправдал ожидания болельщиков. Впереди у нас осталось три матча, мы намерены подойти к ним с высоко поднятой головой. Я нахожусь в клубе 8 лет, поэтому могу лишь поблагодарить фанатов за поддержку», – цитирует Милинковича-Савича Calciomercato.

На счету Сергея 7 голов и 8 ассистов в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А.