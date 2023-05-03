«Салернитана» и «Фиорентина» забили по три гола, у Диа хет-трик

Набравшие хорошую форму «Салернитана» и «Фиорентина» провели результативный и необычный матч 33-го тура чемпионата Италии. Хозяева нанесли всего три удара за 90 минут, и все они стали голевыми. У Булайе Диа хет-трик. Гости гораздо чаще били и на каждый гол соперника отвечали своей удачной атакой. В итоге боевая ничья - 3:3.

Хозяева идут на 14-м месте, соперник - восьмой.