«Салернитана» и «Фиорентина» забили по три гола, у Диа хет-трик

Набравшие хорошую форму «Салернитана» и «Фиорентина» провели результативный и необычный матч 33-го тура чемпионата Италии. Хозяева нанесли всего три удара за 90 минут, и все они стали голевыми. У Булайе Диа хет-трик. Гости гораздо чаще били и на каждый гол соперника отвечали своей удачной атакой. В итоге боевая ничья - 3:3.
Хозяева идут на 14-м месте, соперник - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Диа Булайе10'
|36'Гонсалес Николас (1:1)
|(2:1) Диа Булайе59'
|71'Иконе Жонатан (2:2)
|(3:2) Диа Булайе81'
|84'Бираги Кристиано (3:3)
Очоа Гильермо•Ловато Маттео•Дьомбер Норберт14' (Данилюк Флавиус (14') • 49'Пирола Лоренцо•Маццокки Паскуале•Брадарич Домагой• 84'Бохинен Эмиль61' (Кастанос Григорис (61') •Кулибали Лассана•Маджоре Джулио61' (Де Вильена Тонни (61') •Ботхейм Эрик• 51'Диа Булайе
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон•Мартинес Лукас II• 55'Роша Игор II66' (Дункан Альфред (66') •Бираги Кристиано•Кастровилли Гаэтано 43'60' (Бонавентура Джакомо (60') •Мандрагора Роландо 40'66' (Йович Лука (66') •Иконе Жонатан•Барак Антонин82' (Соттиль Рикардо (82') •Гонсалес Николас•Кабрал Артур 45'66' (Раньери Лука (66')
03 мая. Стадион "Аречи".
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