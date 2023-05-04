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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» приняла решение подписать Амрабата слухи

04 Мая 2023 • 20:55 Комментировать
Салернитана
3:3
Фиорентина
окончен

Руководство каталонской «Барселоны» приняло решение подписать марокканского полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата.

По информации журналиста Хавьера Мигеля, боссы «сине-гранатовых» остановились на кандидатуре хавбека в качестве основного опорного полузащитника и попробует подписать его уже этим летом. Сообщается, что марокканец уже был очень близок к переезду в Испанию в январе этого года после успешного чемпионата мира - 2022.

Софьян Амрабат выступает за «Фиорентину» с 2020 года. На его счету 98 матчей в футболке «фиалок», в которых марокканец забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего хавбека, у которого остался один год по контракту с «Фиорентиной», в 25 миллионов евро.

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Барселона Фиорентина Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
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