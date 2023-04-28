Гамшик воодушевлён близостью победы «Наполи» в чемпионате

Итальянский «Наполи» близок к третьему в своей истории чемпионскому титулу, что очень радует бывших игроков клуба. В частности, доволен Марек Гамшик - словацкий футболист не смог реализовать эту цель в бытность игроком клуба, но он рад за «Наполи» сейчас.

- Я тоже горжусь этим. Это большая радость. Вспоминаю, как фаны «Наполи» просили меня каждый год выиграть титул. Мы часто были близки, я часто себе представлял момент триумфа, для города. Понимаю, что значит «Наполи» для города. Скудетто - это мечта, которая станет явью для всех, - цитирует слова Гамшика итальянское новостное агентство ITASportPress.