​«Кремонезе» выиграл два матча подряд - такого не случалось с 1996 года

Тридцатый тур чемпионата Италии начался с поединка между «Кремонезе» и «Эмполи», в котором аутсайдеру удалось одержать победу благодаря голу, забитому еще в первом тайме встречи. В предыдущем туре «Кремонезе» разбил сердца поклонникам генуэзской «Сампдории», опустив ее на последнее место в турнирной таблице.

Это означает, что «тигры» выиграли два матча кряду - а с ними такого не случалось с далекого 1996 года, тогда клуб обыграл подряд «Лацио» и «Падову».

В другом матче тридцатого тура Серии «Специя», также ведущая борьбу за выживание, принимает в настоящий момент «Лацио».