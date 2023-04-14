Быстрый гол помог «Кремонезе» победить во втором матче подряд

Ещё неделю назад «Кремонезе» безнадёжно находился на 20-м месте Серии А, добыв всего одну викторию в сезоне. Тем не менее, в пятницу домашний матч с «Эмполи» стал для аутсайдера вторым победным кряду. Да, «Эмполи» намного чаще контролировал мяч, подал много угловых, но голевой удар из пределов штрафной от Сириля Дессерса на четвертой минуте принес «Кремонезе» три очка и сокращение отставания от спасительного 17-го места до семи баллов. «Эмполи» - 14-й.