Быстрый гол помог «Кремонезе» победить во втором матче подряд

Ещё неделю назад «Кремонезе» безнадёжно находился на 20-м месте Серии А, добыв всего одну викторию в сезоне. Тем не менее, в пятницу домашний матч с «Эмполи» стал для аутсайдера вторым победным кряду. Да, «Эмполи» намного чаще контролировал мяч, подал много угловых, но голевой удар из пределов штрафной от Сириля Дессерса на четвертой минуте принес «Кремонезе» три очка и сокращение отставания от спасительного 17-го места до семи баллов. «Эмполи» - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Дессерс Сириль4'
Карнесекки Марко•Серникола Леонардо• 15'Васкес Хоан•Лочошвили Лука52' (Айву Эмануэль (52') •Валери Эмануэле•Пикель Шарль•Мейте Суалихо•Кастаньетти Микеле•Гальдамес Пабло67' (Бенасси Марко (67') •Цаджу Франк85' (Квальята Джакомо (85') •Дессерс Сириль68' (Окереке Давид (68')
Перизан Самуэле•Эбюэхи Тайронн62' (Камбьяги Николо (62') •Де Винтер Кони40' (Валюкевич Себастьян (40') •Луперто Себастьяно•Паризи Фабьяно•Фаццини Якопо79' (Дестро Маттиа (79') •Марин Рэзван•Бандинелли Филиппо79' (Хендерсон Лиам (79') •Бальданци Томмазо•Капуто Франческо•Пикколи Роберто62' (Стоянович Петар (62')
14 апреля. Стадион "Джованни Цини" (Кремона).
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