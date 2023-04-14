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Чемпионат Италии. Серия А

Быстрый гол помог «Кремонезе» победить во втором матче подряд

14 Апреля 2023 • 21:28 Комментировать
Кремонезе
1:0
Эмполи
окончен

Ещё неделю назад «Кремонезе» безнадёжно находился на 20-м месте Серии А, добыв всего одну викторию в сезоне. Тем не менее, в пятницу домашний матч с «Эмполи» стал для аутсайдера вторым победным кряду. Да, «Эмполи» намного чаще контролировал мяч, подал много угловых, но голевой удар из пределов штрафной от Сириля Дессерса на четвертой минуте принес «Кремонезе» три очка и сокращение отставания от спасительного 17-го места до семи баллов. «Эмполи» - 14-й.

Протокол игры  
Кремонезе1:0Эмполи
(1:0) Дессерс Сириль4'  
Карнесекки МаркоСерникола Леонардо  15'Васкес ХоанЛочошвили Лука 52' (Айву Эмануэль ( 52') Валери ЭмануэлеПикель ШарльМейте СуалихоКастаньетти МикелеГальдамес Пабло 67' (Бенасси Марко ( 67') Цаджу Франк 85' (Квальята Джакомо ( 85') Дессерс Сириль 68' (Окереке Давид ( 68')
Запасные: Феррари АлексАкелла КристианГильоне ПаолоСарр МухамадуБуонаюто КристианАфена-Гьян ФеликсСаро ДжанлукаAlberto Basso Ricci
Перизан СамуэлеЭбюэхи Тайронн 62' (Камбьяги Николо ( 62') Де Винтер Кони 40' (Валюкевич Себастьян ( 40') Луперто СебастьяноПаризи ФабьяноФаццини Якопо 79' (Дестро Маттиа ( 79') Марин РэзванБандинелли Филиппо 79' (Хендерсон Лиам ( 79') Бальданци ТоммазоКапуто ФранческоПикколи Роберто 62' (Стоянович Петар ( 62')
Запасные: Дельи Инноченти ДуччоХаас НиколасГрасси АльбертоВиньято ЭмануэльПьяца МаркоСатриано МартинКакаче ЛибератоУйкани Самир
14 апреля. Стадион "Джованни Цини" (Кремона).

 

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