Тео Эрнандес может уйти из «Милана» при одном условии

Французский защитник Тео Эрнандес может уйти из «Милана» по завершении нынешнего сезона. Как сообщает Eurosport, это может произойти в том случае, если «россонери» не квалифицируются в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. При этом его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее появилась новость об интересе к 25-летнему футболисту со стороны трех английских клубов. Интерес к Эрнандесу проявляют лондонские «Тоттенхэм» и «Челси», а также «Манчестер Сити».

В текущем сезоне чемпионата Италии защитник провел 23 поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными ударами.