В контракте Дзаньоло есть пункт о «Золотом мяче»

В зимнее трансферное окно полузащитник Николо Дзаньоло перебрался из «Ромы» в «Галатасарай». Вице-президент турецкого клуба Эрден Тимур в интервью каналу Tv100 раскрыл некоторые подробности контракта, подписанного 23-летним футболистом. Так, в соглашении прописано множество пунктов о бонусах, за счёт которых заработок «Ромы» может вырасти. На себя обращает внимание пункт о «Золотом мяче». Если Дзаньоло получит эту награду, выступая за «Галатасарай», турецкий клуб должен будет выплатить клубу Серии А определённую сумму денег.

Николо Дзаньоло провёл за «Галатасарай» два матча и забил один гол.