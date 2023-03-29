Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

В контракте Дзаньоло есть пункт о «Золотом мяче»

29 Марта 2023 • 17:41 Комментировать

В зимнее трансферное окно полузащитник Николо Дзаньоло перебрался из «Ромы» в «Галатасарай». Вице-президент турецкого клуба Эрден Тимур в интервью каналу Tv100 раскрыл некоторые подробности контракта, подписанного 23-летним футболистом. Так, в соглашении прописано множество пунктов о бонусах, за счёт которых заработок «Ромы» может вырасти. На себя обращает внимание пункт о «Золотом мяче». Если Дзаньоло получит эту награду, выступая за «Галатасарай», турецкий клуб должен будет выплатить клубу Серии А определённую сумму денег.

Николо Дзаньоло провёл за «Галатасарай» два матча и забил один гол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Рома Николо Дзаньоло Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
17:41 · Италия. Серия А
В контракте Дзаньоло есть пункт о «Золотом мяче»
16:18 · Италия. Серия А
Агенты Жиру проводят встречу с боссами «Милана»
16:16 · Англия. Премьер-лига
Вьери: «Конте привык конфликтовать со всеми, такой у него характер»
15:58 · Италия. Серия А
Агент Бастони: «Алессандро – фанат «Интера», он хочет остаться»
14:32 · Италия. Серия А
Моуринью принял решение о своём будущем
14:01 · Италия. Серия А
Хвича будет зарабатывать 4 миллиона евро в год по новому контракту с «Наполи»
13:43 · Италия. Серия А
Хвича согласился продлить контракт с «Наполи»
11:48 · Италия. Серия А
«Милан» установил дедлайн переговоров с Леау
11:14 · Италия. Серия А
Хвича выбрал между Роналду и Месси
10:38 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не ведёт переговоры о трансфере Брозовича
10:20 · Англия. Премьер-лига
«Интер» хочет заменить Шкриньяра игроком «Челси»
09:35 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нашёл нового нападающего
06:40 · Италия. Серия А
Эранио: «Конечно, Спаллетти не хотел «Милан» в соперники»
06:07 · Италия. Серия А
Де Кетеларе: «Хочу тоже кое-что доказать»
05:19 · Италия. Серия А
Фёллер: «Сейчас «Наполи» столь же силён, как «Бавария»
Все новости
Рекомендуем