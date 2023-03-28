Пирло хотел бы вернуться в «Ювентус»

Андреа Пирло сейчас тренирует турецкий «Фатих Карагюмрюк», но в будущем он хотел бы вернуться в Италию - в частности, в туринский «Ювентус».

- У меня есть предложение о продлении контракта от нынешнего клуба, но я предпочитаю поговорить об этом летом. Если меня позовет «Ювентус», я не смогу отказать, у меня есть контакты с некоторыми представителями руководства клуба, - заявил Пирло в интервью итальянскому изданию La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, что Андреа Пирло выступал за туринский клуб в заключительной фазе своей блистательной карьеры, а затем тренировал его в сезоне 2020/2021.