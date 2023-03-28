«Одной левой» - Кассано высмеял сборную Италии

Эпатажный бывший итальянский форвард Антонио Кассано высмеял сборную Италии, которая начала отборочный цикл к чемпионату Европы с одной победы и одного поражения. По его словам, некоторым игрокам совершенно не место в сборной:

- Я посмотрел матч с Мальтой, и подумал, что некоторым игрокам должно быть стыдно быть в сборной. В мои времена таких, как они, не пустили бы даже в раздевалку. Если бы я выступал в сегодняшнем футболе, то забивал бы в каждом матче одной левой, - цитирует Кассано итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Антонио Кассано завершил карьеру в 2017 году.