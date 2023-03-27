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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан», «Лацио» и «Наполи» следят за бывшим одноклубником Хайкина

27 Марта 2023 • 23:33 Комментировать

По информации Het Nieuwsblad, в 22-летнем нападающем бельгийского «Униона» Викторе Бонифасе заинтересованы сразу три известных итальянских клуба – «Милан», «Лацио» и «Наполи».

Бонифасе присоединился к команде летом прошлого года за сумму около двух миллионов евро, приехав в Бельгию из норвежского клуба «Будё-Глимт». В Норвегии нигерийский спортсмен провёл 66 матчей, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. За новый клуб Бонифасе уже забил 14 голов в 39 играх и отдал восемь результативных передач.

Данные действия молодого футболиста помогли «Униону» после 30 проведённых игр занять второе место в турнирной таблице национального чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
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