«Милан», «Лацио» и «Наполи» следят за бывшим одноклубником Хайкина

По информации Het Nieuwsblad, в 22-летнем нападающем бельгийского «Униона» Викторе Бонифасе заинтересованы сразу три известных итальянских клуба – «Милан», «Лацио» и «Наполи».

Бонифасе присоединился к команде летом прошлого года за сумму около двух миллионов евро, приехав в Бельгию из норвежского клуба «Будё-Глимт». В Норвегии нигерийский спортсмен провёл 66 матчей, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. За новый клуб Бонифасе уже забил 14 голов в 39 играх и отдал восемь результативных передач.

Данные действия молодого футболиста помогли «Униону» после 30 проведённых игр занять второе место в турнирной таблице национального чемпионата.