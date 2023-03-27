Калюлю получил травму и выбыл из расположения сборной Франции

Потеря для сборной Франции, но и для итальянского «Милана» - из строя выбыл защитник Пьер Калюлю, который получил травму и не сможет сыграть за молодежную сборную вице-чемпионов мира. Об этом сообщает RMC Sport, уточняя, что Калюлю заменит Исмаил Дюкуре.

Это неприятная потеря не только для французов, но и для наставника «Милана» Стефано Пиоли, который готовит свою команду к четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов. Сколько потребуется Калюлю для восстановления, пока что, к сожалению, не сообщается.

Напомним, что Калюлю выступает за «Милан» с 2020 года, ранее он защищал цвета французского «Лиона».