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Чемпионат Италии. Серия А

​Гранд Серии А придумал, как подписать Месси слухи

25 Марта 2023 • 18:38 Комментировать

Лионель Месси может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает в социальных сетях журналист Серхио Гонсалес, интерес к аргентинцу проявляет «Интер».

«Надёжный источник сообщил мне, что «Интер» намерен подписать Лео», - пишет Гонсалес.

Отмечается, что «Интер» в переговорах с Месси собирается реализовать «фактор Дзанетти». Аргентинец является легендой миланского клуба, а сейчас он занимает там руководящую должность. Вероятно, в Интере» надеются, что Дзанетти сможет убедить своего звёздного соотечественника. 

Также «Интер» собирается воспользоваться тем, что ситуация с продлением контракта Месси с «ПСЖ» оказалась в тупике, а «Барселона» вряд ли позволит себе подписать звёздного форварда из-за финансового положения.

Шансы Месси вернуться в «Барселону» растут

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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