Лионель Месси может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает в социальных сетях журналист Серхио Гонсалес, интерес к аргентинцу проявляет «Интер».

«Надёжный источник сообщил мне, что «Интер» намерен подписать Лео», - пишет Гонсалес.

Отмечается, что «Интер» в переговорах с Месси собирается реализовать «фактор Дзанетти». Аргентинец является легендой миланского клуба, а сейчас он занимает там руководящую должность. Вероятно, в Интере» надеются, что Дзанетти сможет убедить своего звёздного соотечественника.

Также «Интер» собирается воспользоваться тем, что ситуация с продлением контракта Месси с «ПСЖ» оказалась в тупике, а «Барселона» вряд ли позволит себе подписать звёздного форварда из-за финансового положения.

​Шансы Месси вернуться в «Барселону» растут