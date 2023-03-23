​Шансы Месси вернуться в «Барселону» растут

В прессе продолжает обсуждаться потенциальное возвращение Лионеля Месси в «Барселону». Как сообщает 90min, отец звёздного футболиста, Хорхе Месси, недавно провёл переговоры с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой, и переговоры эти прошли хорошо.

Источник отмечает, что позиция Лионеля Месси в отношении Жоана Лапорты стала более мягкой, и шансы форварда вернуться в «Барселону» растут. Вариант с возвращением в Испанию привлекает и семью звёздного футболиста.

Напомним, что «Барселона» не смогла предложить Лионелю Месси новый контракт в 2021 году из-за финансовых проблем.

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