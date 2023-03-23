Орлов: «Нужно смотреть, как себя поведут тренеры «Фиорентины», если Кокорина захотят вернуть — это будет победа»

Российский телекомментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением относительно карьерных перспектив форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«Кипр — это не Италия. Посмотрим. Не будет торопиться. Прежде всего нужно будет смотреть, как себя поведут тренеры «Фиорентины». Если Кокорина захотят вернуть, для него это будет победа» — передаёт слова Орлова Sport24.

В 20 матчах чемпионата Кипра 32-летний россиянин записал на свой счёт 10 голов, 4 из которых были забиты с пенальти.

Прошлый сезон Кокорин провёл в итальянской «Фиорентине». Тогда Александр не сумел отметиться результативными действиями за 6 проведённых матчей в Серии А.