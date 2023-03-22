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Чемпионат Италии. Серия А

Джеко: «В моём возрасте многие заканчивают с футболом, но я не намерен останавливаться»

22 Марта 2023 • 22:12 Комментировать
Босния и Герцеговина
...
Исландия
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Через 23 ч. 23 мин.

Нападающий «Интера» Эдин Джеко рассказал о своих выступлениях за сборную Боснии и Герцеговины.

37-летний футболист получил вызов в национальную команду, за которую уже провёл 126 матчей с момента дебюта в далёком 2007 году.

«Тот факт, что я здесь в свои 37 лет, показывает, насколько для меня важна сборная. Многие в этом возрасте заканчивают с футболом, а я играю каждые три дня и не планирую останавливаться. Надеюсь, наша сборная успешно пройдёт отборочную кампанию и сыграет на чемпионате Европы. Впереди десять сложных игр, очень важно начать с победы», – цитирует журналист Альфредо Педулла боснийского форварда.

23 марта сборная Боснии и Герцеговины сыграет против Исландии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эдин Джеко Сборная Боснии И Герцеговины
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БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА ИСЛАНДИЯ
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