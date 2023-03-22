Джеко: «В моём возрасте многие заканчивают с футболом, но я не намерен останавливаться»

Нападающий «Интера» Эдин Джеко рассказал о своих выступлениях за сборную Боснии и Герцеговины.

37-летний футболист получил вызов в национальную команду, за которую уже провёл 126 матчей с момента дебюта в далёком 2007 году.

«Тот факт, что я здесь в свои 37 лет, показывает, насколько для меня важна сборная. Многие в этом возрасте заканчивают с футболом, а я играю каждые три дня и не планирую останавливаться. Надеюсь, наша сборная успешно пройдёт отборочную кампанию и сыграет на чемпионате Европы. Впереди десять сложных игр, очень важно начать с победы», – цитирует журналист Альфредо Педулла боснийского форварда.

23 марта сборная Боснии и Герцеговины сыграет против Исландии.