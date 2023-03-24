Сборная Боснии и Герцеговины разгромила Исландию

В группе J отборочного турнира Евро-2024 сборная Боснии и Герцеговины удачно стартовала, одолев дома соперников из Исландии. Раде Крунич оформил дубль в первом тайме, а Амар Дедич после перерыва довел дело до разгрома - 3:0.
В параллельной игре сборные Словакии и Люксембурга разошлись миром (0:0).
Протокол игры
|(1:0) Крунич Раде14'
|(2:0) Крунич Раде40'
|(3:0) Дедич Амар63'
Шехич Ибрагим•Ахмедходжич Анел•Миличевич Хрвое•Саничанин Синиша•Дедич Амар 64'71' (Хаджикадунич Деннис (71') •Хаджиахметович Амир71' (Прчич Саньин (71') •Тахирович Бенджамин 45'82' (Цимирот Гойко (82') •Крунич Раде•Газибегович Юсуф•Превляк Смаил67' (Кодро Кенан (67') •Демирович Эрмедин81' (Билбия Неманья (81')
Рунарссон Рунар•Палссон Виктор• 19'Магнуссон Хёрдур•Гретарссон Даниэль•Олафссон Давид-Кристьян•Сигурдссон Арнор67' (Эллертссон Микаэль-Эгиль (67') •Траустасон Арнор82' (Тордарсон Стефан-Тейтюр (82') •Харальдссон Хакон-Арнар• 17'Торстейнссон Йон67' (Андерсон Микаэль (67') •Финнбогасон Альфред82' (Гудьонсен Андри (82') •Гудмундссон Йоханн 45'
23 марта. Стадион "Билино Поле" (Зеница).
Протокол игры
Дубравка Мартин • Пекарик Петер 82' ( Томич Михал ( 82') • Дьомбер Норберт • Шатка Любомир • Ганцко Давид • Куцка Юрай • Лоботка Станислав • Дуда Ондрей 80' ( Бенеш Ласло ( 80') • Суслов Томаш 73' ( Боженик Роберт ( 73') • Robert Polievka 73' ( Мак Роберт ( 73') • Гараслин Лукаш
Запасные: Родак Марек • Вавро Денис • Равас Генрих • Грошовски Патрик • Стрелец Давид • Ирка Эрик • Вернон де Марко • Беро Матуш
Морис Антони • Герсон Ларс • 57'Шано Максим • Олесен Матиас 64' ( Тиль Венсан ( 64') • Бонерт Флориан 84' ( Тилль Себастьян ( 84') • Пинту Мика • Боргес Санчес Ивандро 64' ( Жанс Лоран ( 64' ) • 90'Баррейро Леандро • Мартинс Кристофер • Родригес Жерсон • Синани Данел 84' ( Рупиль Тимоте ( 84')
Запасные: Махмутович Энес • Карлсон Дирк • Холл Тим • Коррал Кен • Джогович Элдин • Синани Дейвид • Щон Ральф
23 марта. Стадион "Антон Малатинский".
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