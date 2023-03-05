Очоа: «Было бы любопытно сыграть в Лиге чемпионов»

Мексиканский голкипер Гильермо Очоа демонстрирует высочайший уровень даже в свои 37 лет, чем поддерживает интерес к себе даже со стороны больших клубов, с интересом посматривающих в сторону «Салернитаны». В частности, речь идет о миланских «Интере» и «Милане», которые выразили заинтересованность в услугах мексиканского стража ворот.

- Я приехал в Италию чтобы попробовать что-то новое. Я отлично чувствую себя и даже не думаю об отставке. «Милан» и «Интер»? Слухи есть слухи, но я надеюсь сыграть в Лиге чемпионов, и летом буду свободен для перехода, - цитирует слова Очоа pianetamilan.it.