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Чемпионат Италии. Серия А

«Сампдория» не забивала дома почти полгода

19 Февраля 2023 • 00:35 Комментировать
Сампдория
1:2
Болонья
окончен

В матче двадцать третьего тура итальянского чемпионата «Сампдория» вновь расстроила поклонников - команда проиграла в домашнем матче «Болонье» со счетом 1:2. В середине второй половины встречи «Сампдория» получила право на пенальти, который успешно реализовал Абдельхамид Сабири, и это был поистине редкий для «Сампдории» момент.

Трудно поверить, но команда не могла забить дома почти полгода, с тех пор, как 10 сентября Джуричич отличился в домашнем матче с «Миланом». И с тех пор «Сампдория» дома больше не забивала, в итоге это безголевое воздержание продлилось 731 игровую минуту.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Сампдория
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