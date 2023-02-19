«Сампдория» не забивала дома почти полгода

В матче двадцать третьего тура итальянского чемпионата «Сампдория» вновь расстроила поклонников - команда проиграла в домашнем матче «Болонье» со счетом 1:2. В середине второй половины встречи «Сампдория» получила право на пенальти, который успешно реализовал Абдельхамид Сабири, и это был поистине редкий для «Сампдории» момент.

Трудно поверить, но команда не могла забить дома почти полгода, с тех пор, как 10 сентября Джуричич отличился в домашнем матче с «Миланом». И с тех пор «Сампдория» дома больше не забивала, в итоге это безголевое воздержание продлилось 731 игровую минуту.