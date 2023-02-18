«Сампдория» усилилась Иконому

Генуэзская «Сампдория» объявила об усилении - состав команды пополнил греческий защитник Мариос Иконому, 30-летний защитник, ранее уже выступавший в итальянском чемпионате в составе СПАЛа и «Бари».

В последнее время Иконому выступал в составе датского «Копенгагена» - клуба, который не так и редко участвует в Лиге чемпионов. Финансовые и прочие условия сделки итальянское новостное агентство ITASportPress, к сожалению, не сообщает.

Иконому уже присоединился к команде Деяна Станковича, и он может быть задействован уже в ближайшем матче. Также Иконому провел пять матчей в составе греческой сборной.