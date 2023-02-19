Станкович: «Непростой момент»

В матче двадцать третьего тура итальянского чемпионата «Сампдория» вновь расстроила поклонников - команда проиграла в домашнем матче «Болонье» со счетом 1:2. Это поражение сильно усложняет положение генуэзского клуба в борьбе за спасение прописки, ради чего и приглашали Деяна Станковича. Сербский специалист прокомментировал неудачу.

- Мы затратили много энергии против «Интера». Начало не было отличным, хотя и «Болонья» поначалу не блистала. Во втором тайме события пошли динамичнее, мне казалось, что мы можем не только сравнять, но и выйти вперед, но один эпизод приговорил нас. Надо сражаться и верить в спасение в любом случае, - цитирует Станковича итальянское новостное агентство ITASportPress.