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Чемпионат Италии. Серия А

Пирло: «Мне было легко работать с Роналду, у нас не было проблем»

10 Февраля 2023 • 16:37 Комментировать

Наставник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло поделился своими воспоминаниями и впечатлениями от совместной работы с нападающим Криштиану Роналду во времена игры португальца за туринский «Ювентус».

«Мне было легко с ним работать. Он был хорошим парнем, профессионалом. Он хотел играть в каждом матче, забивать в каждой игре. У нас не было проблем, но футбол меняется очень быстро. Возраст тоже этому способствует. Возможно, у него были проблемы с другой командой, но для меня работа с ним была хорошим опытом», — передаёт речь Пирло издание Daily Mail.

Напомним, что в данный момент 38-летний Роналду выступает за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Андреа Пирло Аль-Наср Фатих Карагюмрюк
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