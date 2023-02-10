​Дзаньоло выбрал себе номер в «Галатасарае», чем привёл в бурный восторг Леау

Мы уже сообщали о том, что Николо Дзаньоло будет выступать за турецкий «Галатасарай», он выбрал там номер 17 - ранее под ним он никогда не выступал, но решил сделать это в честь своего турецкого поклонника, который погиб из-за разрушительного землетрясения в Турции.

На решение Дзаньоло бурно отреагировал Рафаэл Леау, который процитировал сообщение Дзаньоло в социальной сети, сопроводив его смайлами в виде аплодисментов. Догадаться почему, впрочем, совсем несложно - сам Леау, который параллельно развивает свою музыкальную карьеру, также выступает именно под семнадцатым номером.