Мы уже сообщали о том, что нападающий «Милана» Рафаэл Леау очень любит музыку и окружает себя ею везде, где только возможно, в свое свободное время. В интервью музыкальному телеканалу Леау, который сочиняет музыку в стиле рэп в свое свободное время под всевдонимом Way 45, рассказал о том, что вскоре выпустит свой альбом.

- Все хорошо. Я заканчиваю работу над альбомом. Не хватает пару видеоклипов. Мне очень нравится то, что я уже сделал, - заявил Леау.

Так может, в том и проблема Леау, которого заподозрили в нежелании выкладываться на поле - в том, что сейчас все его мысли занимает музыка?