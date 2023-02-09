​Дзаньоло взял в «Галатасарае» номер в память о погибшем фанате

Николо Дзаньоло перебрался из «Ромы» в «Галатасарай». В ожидании этого трансфера 17-летний болельщик турецкого клуба Мухаммед Эмин Озкан создал видео с некоторыми яркими моментами из карьеры Дзаньоло. К сожалению, этот фанат погиб в результате серии землетрясений в Турции.

Как сообщает журналист Ягыз Сабункуоглу, именно в память о 17-летнем Мухаммеде Эмине Озкане Николо Дзаньоло взял в «Галатасарае» номер 17.

На текущий момент «Галатасарай» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Турции. Второй «Фенербахче» «львы» опережают на девять зачётных баллов, проведя при этом на игру больше.