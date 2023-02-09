Пиоли: «Леау важен для меня и для команды»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли рассказал о важности нападающего Рафаэля Леау для «россонери».

«Леау важен для меня и для команды. Он вернулся с чемпионата мира и сразу же хорошо сыграл против «Салернитаны», а потом он потерял некоторый блеск. Он здоров, он гораздо счастливее, когда играет. Я вижу, что он сосредоточен на игре», — цитирует итальянского специалиста известный журналист Джанлука ди Марцио.

В текущем сезоне в рамках всех состязаний португальский форвард провёл 28 матчей, забив девять голов при девяти ассистах. В прошлом сезоне Леау был признан лучшим игроком сезона Серии А, выиграв золото итальянского чемпионата.