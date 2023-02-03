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«Это загоревший Хедира» - поклонники «Ювентуса» с сарказмом восприняли весть об очередной травме Погба

03 Февраля 2023 • 00:15 Комментировать

Новость о том, что возвращение французского полузащитника Поля Погба на поле откладывается из-за очередного повреждения, ничем не удивила поклонников «Ювентуса» - они отреагировали на нее с уже давно заготовленным сарказмом.

Наиболее удачной оказалась шутка о том, что Погба - это загоревший Сами Хедира, бывший игрок «Ювентуса», который также прославился тем, что находился в основном лазарете - а если и возвращался по какому-то недоразумению на поле, то «стремился» быстрее получить травму.

Еще одна шутка - «француз будет в строю к летнему сезону». Также фанаты предлагают урезать зарплату французскому полузащитнику.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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