«Это загоревший Хедира» - поклонники «Ювентуса» с сарказмом восприняли весть об очередной травме Погба

Новость о том, что возвращение французского полузащитника Поля Погба на поле откладывается из-за очередного повреждения, ничем не удивила поклонников «Ювентуса» - они отреагировали на нее с уже давно заготовленным сарказмом.

Наиболее удачной оказалась шутка о том, что Погба - это загоревший Сами Хедира, бывший игрок «Ювентуса», который также прославился тем, что находился в основном лазарете - а если и возвращался по какому-то недоразумению на поле, то «стремился» быстрее получить травму.

Еще одна шутка - «француз будет в строю к летнему сезону». Также фанаты предлагают урезать зарплату французскому полузащитнику.