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Чемпионат Италии. Серия А

​«Барселона» сделает предложение по Амрабату

31 Января 2023 • 13:13 Комментировать

Несмотря на сообщения о том, что «Барселона» не будет подписывать новичков зимой, появляется информация о возможном переходе в каталонский клуб полузащитника Софьяна Амрабата.  Как сообщает в социальных сетях журналист Санти Ауна, «сине-гранатовые» хотят взять 26-летнего марокканца в аренду с опцией выкупа за 37 миллионов евро. «Фиорентина» хочет сохранить игрока, поэтому переговоры будут сложными. Каталонцам нужно торопиться – до закрытия трансферного окна остаётся менее 12 часов.

Софьян Амрабат блеснул в составе сборной Марокко на чемпионате мира в Катаре. Уже во время мундиаля марокканца пресса стала связывать с разными топ-клубами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фиорентина Софьян Амрабат Трансферы футбола - зима 2023
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