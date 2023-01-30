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Чемпионат Италии. Серия А

​«Рома» объявила об уходе Шомуродова в «Специю»

30 Января 2023 • 14:12 Комментировать

Нападающий Элдор Шомуродов переходит из «Ромы» в «Специю». Римский клуб отпустил 27-летнего узбекистанца в аренду на остаток сезона 2022/2023, о чём в понедельник было объявлено официально. В пресс-релизе не говорится об опции выкупа, то есть, вероятно, она не была прописана.

В нынешнем сезоне Элдор Шомуродов сыграл за «Рому» только восемь матчей, проведя на поле всего лишь 151 минуту. В «Специи» у форварда наверняка будет больше игровой практики.

Отметим, что «Специя» на текущий момент занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А.

Стоит напомнить, что в России Элдора Шомуродова знают главным образом по выступлениям за «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
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