Шкриньяр: «Я подписал контракт с «ПСЖ»

Защитник Милан Шкриньяр действительно перейдёт из «Интера» в «ПСЖ». 27-летний словак уже подписал предварительный контракт с грандом Лиги 1. При этом Шкриньяр может переехать в Париж уже в ближайшие дни, если клубы договорятся о трансфере.

«Да, это правда – я подписал контракт с «ПСЖ». Я жду, когда клубы придут к соглашению», - слова Шкриньяра приводит в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Futbolsfz.

За «Интер» Милан Шкриньяр играет с лета 2017 года. С тех пор словак провёл за «нерадзурри» 242 официальных матча, в которых забил 11 голов и отдал 5 результативных передач на партнёров. Действующий контракт защитника истекает летом.