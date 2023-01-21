Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Очоа рассказал, как мог оказаться в «Наполи»

21 Января 2023 • 16:30 Комментировать

Голкипер Гильермо Очоа, который в начале года перебрался в итальянскую «Салернитану», вспомнил, как несколько лет назад он уже мог оказаться в Серии А.

«Я вырос, наблюдая за «Ювентусом» с Буффоном и дель Пьеро, за «Миланом» с Пирло и Шевченко… Я фанат Серии А.

Когда я выступал в Льеже, то хотел перебраться в Серию А, это было в 2018-2019 годах. «Наполи» хотел подписать меня, но тренер в «Стандарде» сказал «нет». В итоге «Наполи» подписал Давида Оспину», - рассказал Очоа Sportweek.

«Наполи» на текущий момент является лидером чемпионата Италии. Ближайшего преследователя команда Лучано Спаллетти опережает на 9 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Гильермо Очоа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Верона Верона
Лечче Лечче
1
0
2.55 2.70 3.55
Видео
21.01.23 в 20:00
Салернитана Салернитана
Наполи Наполи
5.80 4.80 1.51
Видео
21.01.23 в 22:45
Фиорентина Фиорентина
Торино Торино
2.07 3.35 3.85
Видео
22.01.23 в 14:30
Сампдория Сампдория
Удинезе Удинезе
3.75 3.50 2.04
Видео
22.01.23 в 17:00
Монца Монца
Сассуоло Сассуоло
2.50 2.95 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Января
18:01 · Италия. Серия А
«Ювентус» может подать апелляцию, но суд не отменит вердикт
16:42 · Италия. Серия А
Галтье: «Не могу сказать, перейдёт ли Шкриньяр в «ПСЖ» этой зимой»
16:30 · Италия. Серия А
​Очоа рассказал, как мог оказаться в «Наполи»
15:52 · Италия. Серия А
​Спаллетти объяснил инцидент с Аллегри после 5:1
15:13 · Италия. Серия А
​Каррера отреагировал на снятие с «Ювентуса» 15 очков
14:58 · Италия. Серия А
​Аллегри отреагировал на снятие 15 очков с «Ювентуса»
14:50 · Англия. Премьер-лига
​«Рома» отклонила предложение «Вест Хэма» по Дзаньоло
14:44 · Италия. Серия А
​«Ювентус» высмеивают после снятия 15 очков фото
14:22 · Италия. Серия А
Моуринью может продолжить карьеру за пределами Европы 1
12:53 · Англия. Премьер-лига
Кивиор сегодня пройдёт медосмотр в «Арсенале»
11:29 · Италия. Серия А
«Барселона» попробует арендовать Брозовича
11:26 · Италия. Серия А
​«Ювентус» - «Аталанта»: прогноз на матч чемпионата Италии – 22 января 2023
11:21 · Россия. Премьер-лига
Клуб Серии А подтвердил интерес к нападающему ЦСКА
11:05 · Италия. Серия А
Камоцци - о «Ювентусе»: «Кто ошибается, тот платит» 1
10:59 · Италия. Серия А
Уткин отреагировал на наказание «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем