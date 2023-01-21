​Очоа рассказал, как мог оказаться в «Наполи»

Голкипер Гильермо Очоа, который в начале года перебрался в итальянскую «Салернитану», вспомнил, как несколько лет назад он уже мог оказаться в Серии А.

«Я вырос, наблюдая за «Ювентусом» с Буффоном и дель Пьеро, за «Миланом» с Пирло и Шевченко… Я фанат Серии А.

Когда я выступал в Льеже, то хотел перебраться в Серию А, это было в 2018-2019 годах. «Наполи» хотел подписать меня, но тренер в «Стандарде» сказал «нет». В итоге «Наполи» подписал Давида Оспину», - рассказал Очоа Sportweek.

«Наполи» на текущий момент является лидером чемпионата Италии. Ближайшего преследователя команда Лучано Спаллетти опережает на 9 очков.